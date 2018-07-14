Москва, 14 июля, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Председатель организационного комитета «Россия — 2018» Аркадий Дворкович подвел промежуточные итоги чемпионата мира по футболу. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 14 июля, на пресс-конференции.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик в шапке-ушанке

«По всем отзывам, которые у нас есть, чемпионат стал настоящим успехом. Это мнения в первую очередь болельщиков, которые колесили по стране», — сказал Дворкович.

Также он отметил, что работу организационного комитета «Россия — 2018» можно оценить на «отлично» за все годы подготовки. Обеспечение безопасности на чемпионате мира также оказалось на высоте.

«Мы показали, что Россия гостеприимная и дружелюбная страна», — подытожил Дворкович.

Напомним, западные СМИ пытались устроить травлю чемпионата мира по футболу в России и активно пугали граждан своих стран различными лживыми страшилками о России.

Однако иностранные болельщики, побывавшие на ЧМ в России, в один голос заявили, что это один из лучших чемпионатов мира на их памяти и что западные СМИ все врут о России.

В итоге западная пресса сквозь зубы признала, что ЧМ-2018 действительно организован на высшем уровне и никаких опасностей в России нет.