Москва, 14 июля, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Председатель организационного комитета «Россия — 2018» Аркадий Дворкович рассказал, как будет использоваться наследие чемпионата мира по футболу, который скоро завершится. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 14 июля, на пресс-конференции.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

По мнению Дворковича, главным наследием чемпионата мира по футболу является изменение облика России и настроения людей. При этом немаловажно, как будет использована материальная инфраструктура.

Тренировочные базы, созданные к ЧМ-2018, будут задействованы для юношеского футбола и для массового спорта. Эти базы будут работать всё время.

Почти все стадионы, построенные к ЧМ-2018 года имеют свою профессиональную команду, которая сможет на них выступать.

Арена «Лужники» станет основной ареной национальной сборной России по футболу. Сочинский стадион «Фишт» будет базой для сборной в зимний период. Также Дворкович выразил надежду, что в Сочи появится свой футбольный клуб.

Что касается аэропортов, дорог и гостиниц — то они и так были бы построены, но благодаря чемпионату мира это было сделано уже сейчас.

«Это даст стимул развитию туризма в стране и улучшению логистики. Конечно, некоторые аэропорты сделаны «на вырост», они будут выходить на полную мощность через пять-семь лет. Вклад в развитие страны сделан большой, создан новый источник для роста», — сказал Дворкович.