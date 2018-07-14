Рим, 14 июля, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Советская кинодрама «Восхождение» будет участвовать в конкурсной программе на кинофестивале в Венеции, сообщает 14 июля Российская газета.

Цитата из к/ф «Восхождение». реж Лариса Шепитько. 1976. СССР Перед смертью

Кинофильм советского режиссера Ларисы Шепитько «Восхождение» включен в программу «Классики Венеции» 75-го Венецианского международного кинофестиваля. Программа призвана вновь привлечь внимание молодежи к шедеврам кинематографа, ставшим в свое время сенсациями на мировых кинофорумах. Кроме того, в программу включены отреставрированные копии этих кинокартин, а также документальные фильмы о истории создания шедевров кино и о всемирно известных мастерах кинодела.

В жюри программы вошли 26 студентов творческих вузов Венеции, в которых изучают историю кино. Председателем жюри на этот раз стал итальянец Сальваторе Мереу, продюсер, режиссер и сценарист фильмов «Красивые бабочки» и «Танец на три шага».

В этом году жюри предстоит выбрать лучший фильм из таких шедевров, как, например: «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене (1961), «Улица стыда» Кэндзи Мидзогути (1956), «Ночной портье» Лилианы Кавани (1974), «Чужие среди нас» Джона Карпентера (1988), «Убийцы» Роберта Сьодмака (1946), «Смерть в Венеции» Лучино Висконти (1971), «В джазе только девушки» Билли Уайлдера (1959) и множества других.

Напомним, что в прошлом году на Венецианском международном кинофестивале в программе «Классики Венеции» главный приз получил отреставрированный фильм режиссера Элема Климова «Иди и смотри».