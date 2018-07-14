Ивано-Франковск, Украина, 14 июля, 2018, 11:59 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика на Украине погибли четыре человека, сообщается 14 июля на сайте госслужбы страны по ЧС.

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По данным ведомства, ДТП произошло 13 июля недалеко от села Подкамень в Ивано-Франковской области, при столкновении погибли водитель и пассажиры транспортного средства. В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня на автодороге «Львов — Ивано-Франковск» на Украине пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, после чего съехал в кювет и перевернулся.

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