Москва, 14 июля, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с Днём взятия Бастилии. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Жана-Пьер Уэль. Взятие Бастилии. 1789

В своём послании российский лидер дал высокую оценку российско-французским отношениям, которые традиционно играют важную роль в делах Европы, а также являются важным фактором обеспечения мира, безопасности и стабильности на континенте.

«Уверен, что, действуя сообща, наши страны могут многое сделать для решения актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня», — сказано в поздравительной телеграмме российского лидера.

Также Путин выразил надежду, что визит Макрона в Россию в мае 2018 года будет способствовать комплексному развитию политического диалога между Москвой и Парижем и развитию взаимовыгодных связей.

Напомним, День взятия Бастилии (во Франции официально называется «Национальным праздником») — праздник в честь штурма королевской крепости-тюрьмы Бастилии в Париже 14 июля 1789 года в ходе Великой французской буржуазной революции. Бастилия была символом королевского произвола и политики абсолютизма.