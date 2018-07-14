Сеул, 14 июля, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Министерство обороны Южной Кореи вызвало российского военного атташе Андрея Фалилева для вручения ему официального протеста Сеула против якобы несанкционированного входа российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС в зону контроля южнокорейской ПВО. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает агентство «Рёнхап».

(сс) Amarhgil Ту-95МС

Южнокорейские военные утверждают, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС России якобы бы вторглись в опознавательную зону противовоздушной обороны Республики Корея.

В протесте подчеркивается, что «вторжение» российских самолетов в опознавательную зону ПВО не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

«В связи с тем, что есть риск столкновения в воздухе, мы просим Россию признать серьезность инцидента и принять меры для недопущения подобного впредь», — сказано в документе, который был вручён российскому военному атташе.

Утверждается, что российские самолёты за один день четыре раза вошли в опознавательную зону южнокорейских ПВО. При этом ранее подобные инциденты уже происходили.

Стоит отметить, что министерство обороны России ещё 13 июля заявило, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС действительно выполняли плановые полеты в Северо-Восточной Азии над нейтральными водами акваторий Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана. Полеты выполнялись в строгом соотвествии с нормами международного права.