Вашингтон, 14 июля, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Продолжение американского сериала о ЛГБТ-сообществе 80-х годов намеревается снять телеканал FX, сообщает 14 июля интернет-портал Variety.

Цитата из тс Поза. 2018. США Нарядная мадам

Сериал «Поза» — это танцевальный мюзикл, в котором исследуются некоторые явления жизни и общества Нью-Йорка 80-х годов. В сериале сыграло главные роли самое большое количество актеров-трансгендеров.

Сериал был создан совместно Райаном Мерфи, Брэдом Фальчуком и Стивеном Каналсом.

«Райан Мерфи произвел революцию в телевидении с помощью «Поза», невероятно увлекательной истории о творчество, мужестве, сострадании, любви и семье в ключевой момент нашей культуры», — сказал Джон Ландграф, генеральный директор FX Networks и FX Productions.

Премьера второго сезона сериала планируется в 2019 году.

Напомним, что «Поза», сериал о жизни ЛГБТ-сообщества 80-х годов, вышел на экраны в июне 2018 года. Всего в сериале 8 эпизодов. 15 июля выходит в эфир предпоследний эпизод первого сезона.