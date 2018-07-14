Челябинск, 14 июля, 2018, 11:02 — ИА Регнум. В Челябинске сильный длительный дождь привёл к потопу на улицах города. Видео и фото произошедшего местные жители активно размещают в соцсетях.

Василий Поленов. Ливень. 1874

Стихия обрушилась на город 13 июля. Улицы нескольких районов ушли под воду. Дождевые потоки затопили подземные переходы. На остановках общественного транспорта граждане были вынуждены ждать транспорт, стоя на скамейках.

Отметим, сильные дожди периодически идут на Урале уже несколько дней. Ранее под воду ушли улицы Екатеринбурга. А на севере Свердловской области из берегов вышла река Ивдель. 52 придомовых территории оказались подтоплены.