Санкт-Петербург, 14 июля, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Эрмитажный кот Ахилл, «работающий оракулом» на петербургских матчах чемпионата мира по футболу, предсказал победу Бельгии в матче за третье место со сборной Англии. Это будет последний матч ЧМ для Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Кот-предсказатель

Как сообщает 14 июля телеканал «Санкт-Петербург», в этот раз Ахилл был не вполне уверен в своем выборе, что оставляет свободу для трактовки предсказания.

«Сначала целенаправленно отправился к миске с флагом Англии, съел совсем чуть-чуть корма оттуда, но полноценно позавтракать решил из миски с флагом Бельгии», — отмечает источник.

После этого организаторы гадания решили повторить процедуру. Коту вновь поставили на выбор две миски, но в этот раз в них положили не влажный, а сухой корм. Кот-оракул задумался и вновь выбрал миску под флагом Бельгии.

Это было восьмое и последнее предсказание Ахилла. Он гадал на матч открытия в Москве и на шесть предыдущих петербургских игр ЧМ-2018. Четыре прогноза кота оказались верными, три — ошибочными.

Как сообщается, после мундиаля Ахилла отдадут из Эрмитажа в одну из петербургских семей. Подробности будут обнародованы позже.

Матч Англия — Бельгия начнется на стадионе «Санкт-Петербург» в 17:00.