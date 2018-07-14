Николаев, Украина, 14 июля, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Предприятие «Николаевводоканал», которое осуществляет централизованное водоснабжение в городе Николаеве на Украине, сообщило, что в связи с острой нехваткой хлора, необходимого для очистки воды, будет ограничена подача воды населению. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба «Николаевводоканала».

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Не успел ополоснуться

Напомним, в середине июня на Украине остановил производство стратегически важный завод химической промышленности «Днепроазот». Это единственный завод на Украине, который производит жидкий хлор, необходимый для очистки воды в системе централизованного водоснабжения.

Известно, что хлор угнетает ферментную систему болезнетворных микроорганизмов, предотвращая их размножение и жизнедеятельность. Если бы вода, поступающая в квартиры из водоканала, не была очищена хлором, ротовирусным и энтеровирусным инфекциям не было бы конца.

Кроме того, хлорирование на этапе предварительной очистки позволяет снизить расходование коагулянтов, поддерживать на постоянно стабильном уровне удовлетворительное состояние водоочистных сооружений на станциях подготовки воды для отправки потребителю. Иными словами, без хлорирования вода в кране будет опасна для употребления и системы водоснабжения быстро придут в негодность.

После остановки производства на «Днепроазоте», «Киевводоканал» заявил, что под угрозой оказалась вся централизованная система водоснабжения на Украине. В ряде крупных городов централизованное водоснабжение может быть полностью остановлено.

«В результате остановки производства жидкого хлора предприятием «ДнепрАзот» поставщик «Николаевводоканал» отказался от обязательств по договору… В связи с минимальным запасом жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды в городе Николаев с 10.00 16 июля будет снижено водоснабжение абонентам «Николаевводоканал» до нормализации поставок жидкого хлора», — сказано в сообщении пресс-службы «Николаевводоканала».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, производство на заводе «Днепроазот» остановилось из-за роста цен на газ, необходимый для технологического процесса.