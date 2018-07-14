Лондон, 14 июля, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Сыгравший Джона Сноу в известном сериале «Игра престолов» британский актер Кит Харингтон посетит финал чемпионата мира по футболу — 2018 в Москве, об этом он заявил в эфире BBC.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания Кит Харингтон в роли Джона Сноу

Вместе с актером приедет и его жена — актриса Роуз Лесли, которая сыграла роль Одичалой в сериале.

Напомним, финал ЧМ-2018 Франция — Хорватия состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Сегодня, 14 июля, в Санкт-Петербурге состоится матч за третье место между сборными Англии и Бельгии.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал мировое футбольное первенство в России лучшим в истории.

Читайте подробнее: Инфантино назвал ЧМ-2018 лучшим за всю историю