Якутск, 14 июля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Якутии не выявили превышения концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе Якутска из-за лесного пожара в Намском районе, сообщила 14 июля пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Дым от лесного пожара

«По результатам лабораторных исследований концентрации вредных веществ находились в пределах гигиенических нормативов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что замеры проводились по содержанию в воздухе оксида углерода, оксида азота, диоксида серы, диоксида азота.

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