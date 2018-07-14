Москва, 14 июля, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Сегодня парк «Сокольники» начинает устраивать целый ряд мероприятий в рамках программы «Московское долголетие». Первый выходной назван оригинально «Бабушка-фест» и отдан на откуп активным пенсионеркам. Они могут принять участие в многочисленных встречах, прогулках, конкурсах. Среди них есть и такой престижный как, например, «Ляжем-повяжем». То есть можно в прямом смысле расположиться в мягких пуфиках и связать шарфик или носочки (вещи пойдут в «Центр содействия семейному воспитанию «Радуга»). А в августе пройдет уже бескомпромиссный турнир по скоростному вязанию. А вот в воскресенье на «Дедушке-пати» мужчин преклонного возраста приглашают принять в соревнованиях по забиванию гвоздей и сборке табуретов. Также свое мастерство они могут продемонстрировать на конкурсе с говорящим названием «Зажигаем-выжигаем» по выжиганию на деревянных дощечках.

Цитата из м/ф «День Рождения бабушки». реж Владимир Арбеков. 1981. СССР Танцуем все!

Ближе к осени будут выбраны и официальные бабушка и дедушка парка «Сокольники».

Остается надеется, что посетители пака все-таки не будут окончательно делиться по гендерному признаку и дням недели, а придут к друг другу в гости: ведь главное для участников — это стало во время чемпионата мира по футболу очевидно — это поддержка болельщиков.