Ханты-Мансийск, 14 июля, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Врачи больницы, в которую был доставлен один из пострадавших во время взрыва на предприятии «Сургутнефтегаз» в городе Лянтор Ханты-Мансийский АО — Югра, констатировали смерть мужчины, сообщил 14 июля журналистам источник в департаменте здравоохранения округа.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Поминальная свеча

По его словам, сейчас в больнице находится еще один пострадавший, он остается в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 13 июля на складе ремонтно-механического цеха компрессорной станции произошла детонация дефектоскопа — агрегата для очистки промышленных труб. Семеро рабочих были травмированы разрушенной конструкцией агрегата, двое из них были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.