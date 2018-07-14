Цзюцюань, Китай, 14 июля, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Новая выставка, посвященная произведению знаменитого французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» открылась в книжном магазине Eslite в городе Сучжоу провинции Цзянсу на востоке Китая, «оживив» сцены из сказки при помощи оригами, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Цитата из м/ф «Маленький принц». реж Марк Осборн. 2015. Франция, США, Канада Мальенький принц

Выставка китайской художницы Лю Тун посвящена «пробуждению внутреннего ребенка». Для ее реализации она использовала оригами, как атрибутику, связанную с детством. Вдохновением для нее послужила сказка известного французского писателя. Посетителей выставки встречают красочный мир фантазии художницы, отмечает издание. Более 6,7 тыс. роз из бумаги стали сердцем выставки.

Отметим, что по мере глобализации, Китай все больше интересуется западной культурой, так в Китае в течение пяти лет будет представлен мюзикл «Призрак оперы», переведенный на китайский язык.