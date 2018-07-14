Токио, 14 июля, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Глава правительства Японии Синдзо Абэ отказался от планов осмотра повреждённой наводнениями и оползнями инфраструктуры в префектуре Хиросима. Об этом сообщает 14 июля агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Отмечается, что премьер-министр Японии вынужден был принять такое решение вследствие обострения обострившегося хронического заболевания — артрита тазобедренного сустава.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, число жертв сильнейшего наводнения в Японии увеличилось до 209 человек. 20 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Читайте также: Жертвами тайфуна в Японии стали уже 209 человек