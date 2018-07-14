Киев, 14 июля, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Как и предполагалось, остановка производства на стратегически важном предприятии украинской химической промышленности «Днепроазот» начала сказываться на других производственных линиях. Накануне, 13 июля, заместитель директора Европейской бизнес-ассоциации Светлана Михайловская заявила, что заводы компаний Carlsberg, Coca-Cola и PepsiCo, расположенные на территории Украины, могут остановить свое производство из-за проблем с очисткой питьевой воды.

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Напомним, в середине июня 2018 года на Украине остановил производство завод «Днепроазот». Это крайне важное предприятие химической промышленности Украины, которое, в том числе, производит хлор для очистки питьевой воды. Другого такого предприятия на Украине нет.

Остановка производства произошла по вполне понятной причине — слишком высокие цены на газ, необходимый для производственного процесса. Цены на газ на Украине поднимаются постоянно по требованию западных кредиторов, загнавших страну в кабалу. Украина повторяет путь многих стран, оказавшихся в лапах Международного валютного фонда — чтобы расплатиться с уже существующими кредитами, Киев вынужден брать новые кредиты, а условием получения новых кредитов является выполнение экономических требований кредиторов, в частности, повышение цен на газ внутри Украины.

Давно известно, что МВФ — это вовсе не международный экономический институт помощи странам, оказавшимся в трудной экономической ситуации, а инструмент экономической войны ключевых стран Запада против остального мира.

С остановкой производства на «Днепроазоте», Украина столкнулась с нехваткой хлора, который необходим для очистки питьевой воды. Под угрозой водоснабжение населения, так как без очистки с помощью хлора невозможно подавать воду в квартиры и жилые дома через централизованную систему водоснабжения.

Кроме того, хлор и соляная кислота необходимы для очистки питьевой воды, используемой для производства пива и безалкогольных напитков. Заводы Carlsberg, Coca-Cola и PepsiCo не хранят у себя запасы хлора, так как это запрещено регламентами, а взять его неоткуда. В связи с этим производство на этих заводах может остановиться.

Закупать хлор за рубежом довольно трудоемкая задача и решить её в короткие сроки не удастся. Тем более, что правительство Украины даже не искало гипотетических иностранных поставщиков хлора.

При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман 13 июля заявил, что «хлор будет».