Вашингтон, 14 июля, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Контракт на $100 млн между клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» и защитником Джимми Батлером не будет продлён. Баскетболист сам отказался от предложения оформить четырёхлетнее соглашение, сообщает агентство Reuters.

(сс) shinya Джимми Батлер

По сведениям издания, баскетболист предпочёл дождаться лета 2019 года, когда он станет неограниченно свободным агентом, а его представители сообщили, что спортсмен рассчитывает получить более выгодное предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня НБА до 2024 года продлила контракт с комиссионером лиги Адамом Сильвером.

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