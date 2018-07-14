Москва, 14 июля, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Футболисты сборной Франции по футболу хотели бы задержаться в России после окончания чемпионата мира по футболу. Об этом в интервью французской газете Le Figaro рассказали полузащитник сборной Франции Блез Матюиди и защитник Самюэль Умтити.

Дарья Антонова ИА REGNUM Французские болельщики

По словам Матюиди, французские футболисты отлично проводят время в России, так как в нашей стране замечательная атмосфера. Матиюди признался, что ему будет грустно уезжать из страны, где бы он мог остаться ещё «месяцы и месяцы».

Умтити, в свою очередь, также заявил, что ещё по крайней мере месяц мог бы оставаться в России, так как команда всегда веселится.

«Это необыкновенный опыт», — сказал Умтити.

Напомним, сборная Франции вышла в финал чемпионата мира. Соперником французов является сборная Хорватии. Финальный матч состоится 15 июля в Москве.

На данный момент французы являются явными фаворитами, однако сборная Хорватии может преподнести сюрприз.