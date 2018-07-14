Хельсинки, 14 июля, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдут 16 июля в Готическом зале Президентского дворца, сообщила канцелярия президента Финляндии.

(сс) Olaf Meister Президентский дворец в Хельсинки. Финляндия

Переговоры лидеров двух государств начнутся около 13:00, а затем будут продолжены во время рабочего обеда. В это же время состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео.

Отмечается, что по завершении переговоров Путин и Трамп выступят перед журналистами в зале правительства, а затем глава российского государства проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

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