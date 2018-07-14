Екатеринбург, 14 июля, 2018, 08:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в результате разбушевавшейся стихии сильным ветром были повалены деревья, а часть домов осталась без электричества. Накануне над городом прошёл грозовой фронт, сопровождавшийся обильным ливнем и сильными порывами ветра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гюстав Курбе. Порыв ветра. 1865

По данным местных изданий из-за непогоды несколько домов в микрорайонах Новая Сортировка и Вторчермет остались без электроснабжения. Также в результате сильного ветра были повалены деревья в районе улиц Агрономической, Братской, Первомайской и Цвиллинга. Несколько улиц из-за обильных ливней оказались затоплены, а движение по ним автотранспорта было затруднено, сообщает издание «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. Непогода установилась 12 и 13 июля. Над регионом прошёл грозовой фронт, обильные ливни, град с порывами ветра до 25 метров в секунду.

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Также на севере области в результате осадков поднялся уровень воды в реке Ивдель. В результате ливневого паводка в городе Ивдель оказались подтоплены 52 придомовые территории в микрорайоне Кардон. На данный момент уровень воды в реке снижается.