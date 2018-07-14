Чита, 14 июля, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Резкий подъём уровня воды прогнозируется на реках Забайкальского края. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 июля, в правительстве региона.

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Уточняется, что за сутки на большинстве рек края вода поднялась на 10−55 см. Самый сильный подъём зафиксирован на малых реках Могочинского района, реке Олекма у села Средняя Олекма — на 56−183 см.

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Подтоплены на 8−159 см поймы рек Шилка (у села Усть-Онон, города Сретенск и села Усть-Карск); Ингода (у села Атамановка); Чита (у сел Бургень, Шишкино и города Чита); Нерча (у села Зюльзя, города Нерчинск); Чикой (у села Черемхово); Каренга (у села Усть-Каренга); Олекма (у села Средняя Олекма); малых рек Могочинского, южных и юго-восточных районов. Поймы реки Шилка у села Кокуй и реки Витим у села Неляты подтоплены на 268−531 см.

По данным краевого правительства, на большинстве рек в ближайшие двое суток продолжится подъём уровня воды, вода на пойме сохранится. На реке Нерча у города Нерчинск в ближайшие сутки ожидается прохождение пика паводка. Резкий подъём ожидается на реке Шилка у села Усть-Карск. Причина — прорыв дамбы выше населённого пункта.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Забайкалье с 8 июля переживает сильнейшее наводнение. Синоптики уже назвали его историческим событием.

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В то же время, как сообщили ИА REGNUM 14 июля в краевом главке МЧС, в Читинском районе наблюдается положительная динамика паводковой обстановки. От воды освободились села Верх-Чита, Шишкино и Угдан.

По информации краевого правительства, на реке Чита в городе Чита опасный уровень превышен на 3 см.

Напомним, по состоянию на 13 июля в Забайкалье было подтоплено 1,8 тыс. приусадебных участков в окрестностях Читы. В самом городе вода зашла во дворы пяти многоквартирных домов, подтопила частные дома.

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