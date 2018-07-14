Пекин, 14 июля, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Кризис в Сирии может быть урегулирован лишь политическим путём, заявил член Политбюро ЦК КПК, секретарь руководящей группы ЦК КПК по международным вопросам Ян Цзечи.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия. Руины

По словам китайского политического деятеля, лишь народ Сирии имеет право решать, каким будет сирийское государство в будущем.

«Политическое урегулирование является единственным приемлемым и реализуемым решением данного кризиса», — подчеркнул Ян Цзечи в ходе своего выступления на церемонии открытия VII Глобального форума мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии VIII Форума китайско-арабского сотрудничества в Пекине заявил, что Китай намерен активно участвовать в восстановлении экономики ряда ближневосточных государств.

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