Кемерово, 14 июля, 2018, 08:28 — ИА Регнум. В Кемерово сегодня, 14 июля, начался снос сгоревшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня». Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Илья Дубровин ИА Красная Весна ТЦ «Зимняя вишня». Последствия пожара. Кемерово

Снос здания необходим, так как после пожара все его несущие конструкции оказались повреждены. Кроме того, торгово-развлекательный комплекс всегда будет ассоциировать с гибелью людей.

В итоге, на месте снесённого ТРЦ появится сквер.

Предполагается, что здание будет снесено за 80 дней. Сперва будут демонтированы и вывезены металлические элементы здания, затем железобетонные.

Напомним, ранее стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин снял арест со здания ТРЦ «Зимняя вишня» и его дальнейшую судьбу теперь решают региональные власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страшный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей.