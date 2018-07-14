Екатеринбург, 14 июля, 2018, 08:28 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в результате перераспределения нагрузки на магистральных сетях горячего водоснабжения (ГВС) удалось полностью снять ограничения подачи горячей воды в микрорайоне Сортировка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Свердловской теплоснабжающей компании».

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«Сейчас специалисты ЕТК ведут работы по просчету баланса, мониторингу водоразбора и режима потребления, с целью определить возможность восстановления горячего водоснабжения потребителям Орджоникидзевского района», — сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за проведения плановых работ по ремонту оборудования на Среднеуральской ГРЭС, которые проводятся с 12 по 25 июля без горячего водоснабжения остались жители микрорайонов Сортировка и Эльмаш (Орджоникидзевский район) города Екатеринбурга, а также часть домов в Верхней Пышме.

В целях обеспечения населения горячей водой энергетики приняли решение о перераспределении мощностей подачи горячей воды из других источников. В частности была увеличена подпитка с Гурзуфской котельной, Ново-Свердловской и Свердловской ТЭЦ.