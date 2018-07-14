Токио, 14 июля, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Число жертв сильнейшего наводнения в Японии возросло до 209 человек. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает NHK со ссылкой на данные властей.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Последствия тайфуна

На данный момент власти установили, что жертвами удара стихии стали 209 человек. 20 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Судьба ещё 28 человек из префектуры Хиросима не известна.

Ранее сообщалось о 204 погибших.

Наибольшее число жертв пришлось на префектуры Хиросима, Эхиме и Окаяма.

Напомним, на Японию обрушился мощный тайфун «Прапирун», который принёс с собой обильные осадки. Реки вышли из берегов, произошло схождение оползней и селевых потоков. Власти были вынуждены эвакуировать миллионы людей.

В стране не работают крупные предприятия. Некоторые затоплены, до других сотрудники просто не могут добраться. Разрушены дороги и мосты.

Стоит отметить, что новый тайфун надвигается на японский остров Окинава.