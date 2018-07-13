Москва, 14 июля, 2018, 01:16 — ИА Регнум. НАТО является атавизмом холодной войны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Ларри Кингу в передаче PoliticKing.

Сергей Вепрев. НАТО. Советский плакат

Лавров отметил, что, несмотря на это, НАТО все больше расширяется и приближается к российским границам, получая в союзники новые страны.

«И это, прямо скажем, не способствует повышению уровня безопасности НАТО», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам саммита НАТО организация отказалась давать гарантии по приему Грузии и Украины в состав Североатлантического альянса.