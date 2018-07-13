Киев, 13 июля, 2018, 23:58 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко считает, что никому не удастся заблокировать интеграцию страны в НАТО. Об этом он заявил 13 июля в интервью украинским телеканалам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Ни извне — я имею в виду Россию. Ни изнутри Украины — ни одной пятой колонны мы не потерпим. Ни изнутри НАТО», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Президент Украины также заявил, что с Киевом нельзя разговаривать на языке шантажа. «По моему глубокому убеждению, кто будет разговаривать с нами на языке шантажа — окажется в изоляции сам», — сказал он.

Напомним, накануне в МИД Венгрии заявили, что Будапешт не будет поддерживать сближение Киева с Североатлантическим альянсом до тех пор, пока на Украине не улучшится ситуация с соблюдением прав национальных меньшинств. Отношения двух стран осложнились после принятия на Украине нового закона «Об образовании».