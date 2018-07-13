Орел, 13 июля, 2018, 23:56 — ИА Регнум. Указ об интеграционном взаимодействии Орловской области России с Донецкой и Луганской Народными республиками издал и.о. губернатора Орловской области Андрей Клычков. Указ опубликован 11 июля на правительственном портале.

Lug-info.com Флаг ЛНР

«Создать рабочую группу по интеграционному взаимодействию Орловской области с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой и утвердить ее состав», — поручил руководитель области.

Отметим, что ранее МИД РФ официально использовал формулировку «отдельные районы Донецкой и Луганской областей».

Читайте также: Если Киев не отменит закон «о реинтеграции», РФ должна признать ДНР и ЛНР