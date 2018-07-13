Москва, 13 июля, 2018, 23:34 — ИА Регнум. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки молока ещё с трёх белорусских предприятий. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении сказано, что с 16 июля Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки на территорию России молока питьевого, произведенного следующими предприятиями на территории Белоруссии: СООО «Данон Пружаны», ОАО «Минский молочный завод №1», ООО «Несвижский завод детского питания.

В ходе повторных проверок было выявлено, что в продукции всех трёх предприятий превышена массовая доля нитратов.

Однако, одновременно с этим запретом, Россельхознадзор разрешает поставки продукции свиноводства и продукции из свинины или содержащей в своем составе свинину, не прошедшую термическую обработку, производства ООО «Велес-Мит» и ОАО «Гродненский мясокомбинат».