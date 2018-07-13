Менло-Парк, США, 13 июля, 2018, 23:20 — ИА Регнум. У пользователей Instagram в Европе 13 июля наблюдаются проблемы при пользовании сервисом, свидетельствуют данные портала Down Detector.

Большинство жалоб от пользователей связано с трудностями при обновлением новостной ленты. Также поступали сообщения о невозможности войти в учетную запись и сбоях в работе веб-версии Instagram.

Напомним, ранее сегодня сбой произошёл в работе мессенджера Facebook в странах Западной Европы, США и Австралии.