Тула, 13 июля, 2018, 23:18 — ИА Регнум. Необычайно широким представительством может похвастаться в этом году юбилейный, Х фестиваль уличных театров в Туле «Театральный дворик» 20−22 июля — 70 коллективов из России, Испании, США, Швеции, Белоруссии продемонстрируют свое понимание уличных представлений. По традиции 20 июля фестиваль откроет карнавальное шествие, в котором примут участие все 500 приехавших артистов. А на конечной точкой шествия — площади Ленина — пройдет и первый масштабный проект с огненно-пиротехническими эффектами, байк-шоу и хореографическими композициями: уличные действия всегда отличались смешением жанров и свободой исполнения.

Vk.com/teatr_dvorik Афиша Фестиваля уличных театров «Театральный дворик»

Уже на следующий день, 21 июля, на 18 площадках пройдет грандиозный театральный марафон. А на закрытие, 22 июля, все поклонники уличных театров соберутся на набережной реки Упы.