Екатеринбург, 13 июля, 2018, 23:15 — ИА Регнум. Патриарх Кирилл прибыл в Екатеринбург с особым чувством. С этим местом связано очень многое, заявил он журналистам в аэропорту «Кольцово».

Департамент информполитики Свердловской области Николай Цуканов, Патриарх Кирилл, Евгений Куйвашев и Митрополит Кирилл

"В том числе и в связи с прославлением святого Николая, страстотерпца, так трагически закончившего свою жизнь здесь, на этой земле. Поэтому, конечно, особым смыслом исполнен мой визит», — сказал Кирилл.

Он также выразил надежду на то, что память о событиях 1918 года поможет переосмыслить историю, а итогом этого станет «возрастание нашего общего согласия, общенационального согласия и примирение».

Департамент информполитики Свердловской области Патриарх Кирилл и Евгений Куйвашев

Напомним, Кирилл прибыл на Урал после обеда 13 июля. Здесь он пробудет несколько дней. Главная цель визита — участие в мероприятиях, посвящённых 100-летию со дня гибели Романовых. В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге были расстреляны бывший император Николай Романов, его семья и слуги. Спустя 100 лет, в ночь с 16 на 17 июля, на месте расстрела состоится богослужение. А ночью 17 июля пройдёт крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной ямы, где, по данным белогвардейского следствия 1918 года, были найдены царские украшения и фрагменты тел.