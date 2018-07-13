Санкт-Петербург, 13 июля, 2018, 23:13 — ИА Регнум. С 19 июля по 5 августа на фестивале «Тоска доступа» будут представлены 10 постановок российских и зарубежных режиссеров. Неординарность этого театрального форума не только в крайне самобытном репертуаре, но и в четкой уверенности, что сценическими подмостками может стать любое пространство — и вокзал, и рынок, и улица. Так в своем четвертом сезоне фестиваль «арендовал» форт Константин в Кронштадте, торговом центр, туалет отеля «Hilton» (интересно, как это будет и будет ли разделение по половому признаку), Финляндский вокзал, набережную, площадь и проспект.

Arsenyanartyom Художественная акция в Русском музее. Фестиваль искусств «Точка доступа». 2017

Сами инициаторы и организаторы фестиваля — директор Филипп Вулах и программный директор Андрея Пронина и позиционируют свое направление как театр в нетеатральных пространствах. Впрочем, продуктивная идея родилась, как это порой случается, от безысходности — у нового проекта молодых и независимых режиссеров «Открытая сцена» просто не было своей площадки. Тогда и было принято гениальное решение взять за основу декораций сам Санкт-Петербург с его удивительными зданиями, ландшафтами, набережными.

Популярность и престиж этого фестиваля в театральных кругах растет с каждым годом. На этот раз свои работы представят на суд петербуржцев и иностранные режиссеры — Али Асгар Дашти из Ирана, Мартин Шик из Швейцарии и Йозуа Рёзинг из Германии.