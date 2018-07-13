Киев, 13 июля, 2018, 23:18 — ИА Регнум. В течение 2018−2019 годов проезд в поездах будет дорожать на 25%, а в течение 2020−2021 годов — в пределах 30%, сказано в прогнозе кабинета министров Украины, сообщило издание «Зеркало недели».

Общественный транспорт

Грузовые перевозки будут дорожать несколько медленнее — на 25% ежегодно в 2018—2019 годах, а затем на 20% в течение 2020−2021 годов. Разброс может составить плюс-минус три процента.

Также подорожает почтовая связь — на 16% в ближайшее время, затем на 10% в 2019 году и далее на 6−6,4% ежегодно до 2021 года.

Напомним, в конце июня 2018 года депутат Верховной рады Владимир Гусак назвал железнодорожную компанию «Укрзализныця» настоящим препятствием для экономического роста страны.

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