Лондон, 13 июля, 2018, 23:12 — ИА Регнум. Около 250 тыс. британцев приняли участие в массовых акциях протеста в ходе визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, 13 июля передает агентство Reuters.

(сс) bobaliciouslondon Полиция Лондона

Массовые демонстрации проходили в Лондоне, где Трамп встречался с премьер-министром Терезой Мэй, в Виндзоре, где проходила встреча президента США с королевой Елизаветой II, и в других городах Соединенного Королевства.

Жители Лондона встретили Трампа плакатами «Не добро пожаловать» (Trump not welcome) и «Глупый Трамп» (Dumb Trump), а также большим воздушным шаром, изображающим Трампа в подгузниках.

Впрочем, до самого американского президента, который после переговоров с первыми лицами Великобритании направляется на свои поля для гольфа в Шотландии, демонстрантам добраться не удалось.

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