В Китае обсуждаются пути активизации инновационного развития
Пекин, 13 июля, 2018, 23:00 — ИА Регнум. В Пекине прошло заседание Центральной комиссии по финансовым и экономическим делам, посвященное инновационному технологическому развитию страны, сообщает 13 июля Синьхуа.
Возглавляющий комиссию лидер КНР Си Цзиньпин лично выступил на этом мероприятии, подчеркнув необходимость совершенствовать инновационный потенциал в сфере ключевых технологий, обеспечивающих развитие страны. С технологическим развитием Председатель КНР связал качество экономического роста, а также поддержание на должном уровне государственной безопасности. Наблюдатели связывают это с попытками США добиться доступа к высокотехнологическому сектору КНР; именно после их провала президент Дональд Трамп объявил о начале торговой войны, подняв тарифные пошлины для импортируемых китайских товаров.
Особое внимание в ходе заседания было сосредоточен на путях прорывов к технологическому лидерству КНР в важнейших областях современной экономики.