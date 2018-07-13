Пекин, 13 июля, 2018, 23:00 — ИА Регнум. В Пекине прошло заседание Центральной комиссии по финансовым и экономическим делам, посвященное инновационному технологическому развитию страны, сообщает 13 июля Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Возглавляющий комиссию лидер КНР Си Цзиньпин лично выступил на этом мероприятии, подчеркнув необходимость совершенствовать инновационный потенциал в сфере ключевых технологий, обеспечивающих развитие страны. С технологическим развитием Председатель КНР связал качество экономического роста, а также поддержание на должном уровне государственной безопасности. Наблюдатели связывают это с попытками США добиться доступа к высокотехнологическому сектору КНР; именно после их провала президент Дональд Трамп объявил о начале торговой войны, подняв тарифные пошлины для импортируемых китайских товаров.

Особое внимание в ходе заседания было сосредоточен на путях прорывов к технологическому лидерству КНР в важнейших областях современной экономики.