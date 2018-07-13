Челябинск, 13 июля, 2018, 22:54 — ИА Регнум. В Челябинске прокуратура всё же добилась ареста руководителя компании-застройщика Александра С. Областной суд согласился с необходимостью изменить ему меру пресечения.

Гражданину вменяют особо крупное мошенничество, на больше 86 млн рублей. Следствие полагает, что он завладел деньгами дольщиков, которые сдали средства на дома в Копейске и Челябинске. Без жилья остаются 160 семей.

Дело длится уже несколько месяцев. В декабре 2017 года суд Копейска не стал его арестовывать. А 25 мая 2018-го ту же позицию занял Центральный районный суд Челябинска. Вместо запрошенного следствием СИЗО его отпустили под подписку о невыезде.

Прокуратура, тем не менее, настояла на изменении меры пресечения. Теперь Александр С. помещён под домашний арест.