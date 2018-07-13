Москва, 13 июля, 2018, 22:50 — ИА Регнум. МИД России считает, что выдвинутые в США новые обвинения против российских граждан по делу о «вмешательстве» в американские выборы призваны ухудшить двусторонние отношения в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Очевидно, что цель этого вброса — испортить атмосферу перед российско-американским саммитом», — говорится в комментарии, распространённом пресс-службой внешнеполитического ведомства.

Как отмечают в МИД, «влиятельные политические силы США, противящиеся нормализации отношений между двумя странами и уже два года промышляющие откровенной клеветой, спешат выжать максимум из очередной пустышки, про которую быстро забудут».

В ведомстве назвали произошедшее «постыдной комедией», позорящей США и подрывающей доверие к американской дипломатии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня министерство юстиции США сообщило о предъявлении обвинений 12 сотрудникам Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил России, которые якобы имели отношение к кибератакам во время президентских выборов 2016 года в США.