* УПА — запрещённая в России организация

Львов, Украина, 13 июля, 2018, 22:54 — ИА Регнум. Украинцы должны перестать быть дешевой рабочей силой и стать воинственной нацией, заявила бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион 13 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

(сс) Здзислава Когуцюка Памятник жертвам Волыни в Польше

Фарион отметила, что слова президента Польши Анджея Дуды о дегероизации УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это ещё одна причина для еще большей героизации коллаборационистов.

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Экс-депутат также отметила, что во времена казачества политика Польши вынудила Украину идти на поклон к русскому царю:

«Хищные поляки! Только ваша патологическая агрессия к украинцам бросила Хмельницкого к другому хищнику — московитам. Но ни одни, ни другие уже в течение столетий не способны уничтожить украинцев, и не уничтожат! Подавитесь и вы, и поляки, и московиты нашей свободой!!!», — заявила Фарион.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Ирина Фарион сравнила русскоязычных граждан Украины с гомосексуалистами.

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