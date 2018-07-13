Киев, 13 июля, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Роль женщин в специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине стала предметом обсуждения на встрече главы СММ Эртурулом Апаканом и специального представителя парламентской ассамблеи ОБСЕ по гендерным вопросам Хейди Фрай. Встреча состоялась 13 июля, сообщила СММ ОБСЕ на странице в социальной сети Facebook.

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«Популяризацией гендерного равенства должны заниматься не только женщины. Мужчинам также отведена важная роль в этом вопросе. Ситуация, когда всё больше обеспечиваются равные возможности, выгодна как для женщин, так и для мужчин», — считает Апакан.

Апакан и Фрай пришли к выводу, о необходимости более подробно освещать проблему гендерного насилия на Украине.

Напомним, в СММ ОБСЕ заявили об улучшении ситуации в Донбассе. В частности количество обстрелов за неделю снизилось на 85%.

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