Дамаск, 13 июля, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Успех проводимой Сирийской арабской армией военной операции на юго-западе страны во многом был определен участием России и ее военных.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Благодаря мощной авиационной поддержке ВКС РФ и работе военнослужащих российского Центра по примирению враждующих сторон значительная часть исламистов в провинции Дераа согласилась пойти на капитуляцию.

В ряде операций российская авиация наносила по позициям боевиков более шестидесяти ударов в день, взламывая оборону повстанцев и расчищая путь наступающим сирийским войскам.

Огромную роль в наступлении в Дераа также сыграла тяжелая артиллерия и реактивные системы залпового огня. Применялись даже тактические ракетные комплексы «Точка».

Массированные удары по исламистам сочетались с переговорами, которые вел российский Центр по примирению враждующих сторон. Мощное дипломатическое давление было оказано на Иорданию, которая отказалась от «своих» боевиков «Южного фронта».

США «отписали» повстанцам в духе — «решайте свои вопросы сами», что говорит о наличии кулуарных договоренностей по этому региону между крупными игроками.

Недавно стало известно, почему так быстро сдались боевики в анклаве, включающем несколько районов города Дераа, столицы провинции, и прилегающую к ним территорию. Оказывается, 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация» по точной наводке корректировщиков огня поразили командные пункты исламистов. Управление группировками было парализовано.

Далее ситуацию дожали российские военные на переговорах с оставшимися в живых полевыми командирами, которые в результате сложили оружие. Получилось, что столица провинции была взята без боя. Значительную часть боевиков даже убедили не эвакуироваться в Идлиб, так как эта провинция повторит судьбу Дераа.

Таким образом, успех военной операции на большей части провинции Дераа был определен применением стратегии «кнута и пряника».