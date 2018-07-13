Лондон, 13 июля, 2018, 22:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пообещал, что заключит с Великобританией «великое» соглашение о торговле после Brexit, 13 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как сообщало ИА REGNUM, за 13 июля Трамп провел переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Лондоне, выпил чаю с королевой Великобритании Елизаветой II в Виндзорском замке и позже отправится на свои поля для гольфа в Шотландии.

Из Великобритании Трамп отправится в Финляндию, где запланировано проведение переговоров американского президента с президентом России Владимиром Путиным.

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