Челябинск, 13 июля, 2018, 22:03 — ИА Регнум. В Челябинске спор между чиновниками и детским садом №45 завершился в пользу последнего. Точку в деле поставил Верховный суд России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Ранее между учреждением и городским комитетом по управлению имуществом был заключён договор, согласно которому имущество передавалось детсаду в оперативное управление. При этом детсад должен был за свой счёт проводить капитальный ремонт.

Прокуратура возмутилась таким фактом. Арбитражный суд региона признал это положение договора незаконным. Чиновники не согласились с таким решением и дошли до Верховного суда. Но там их ждало разочарование. Суд поддержал прокуратуру и отказался передать жалобу в Судебную коллегию по экономическим спорам.