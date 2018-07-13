Киев, 13 июля, 2018, 22:14 — ИА Регнум. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направило жалобу в специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), в которой оспорило постановление о закрытии дела против Александра Авакова — сына главы МВД Украины Арсена Авакова, сообщили 13 июля на официальном сайте ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Аваков

В НАБУ убеждены, что фигуранты дела разворовали более тридцати миллионов рублей на закупках рюкзаков для национальной гвардии Украины.

В сообщении также сказано, что САП не предоставили НАБУ никаких документов, подтверждающих правомерность закрытия дела.

В НАБУ отметили, что узнать детали от прокурора САП Василия Кричуна, который закрыл дело о закупке рюкзаков, не представляется возможным, поскольку он в срочном порядке уехал за границу.

Напомним, в конце 2017 года Александр Аваков был задержан по делу о рюкзаках, закупленных для силовиков по завышенной цене.

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