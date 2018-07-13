Минторг США снял запрет на торговлю с китайской корпорацией ZTE
Вашингтон, 13 июля, 2018, 21:45 — ИА Регнум. Министерство торговли США отменило запрет для американских компаний на торговлю с китайской корпорацией ZTE, 13 июля передает агентство Reuters.
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Компания ZTE
«Министерство будет сохранять бдительность. Мы внимательно следим за соблюдением всех законов и правил США со стороны ZTE», — говорится в заявлении министра торговли Уилбура Росса.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле администрация президента США Дональд Трамп ввела запрет на продажу ZTE американских компонентов. В начале июня правительство США согласилось снять ограничения — в обмен на оплату миллиардного штрафа, депозит в $400 млн и увольнения в руководстве ZTE.
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