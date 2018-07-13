Майкоп, 13 июля, 2018, 21:39 — ИА Регнум. Адыгея рассчитывает на поддержку федерального центра в реализации ряда значимых проектов. Об этом говорилось 13 июля в Москве на встрече главы Адыгеи Мурата Кумпилова с заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Адыгея Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец

На встрече обсуждалось строительство новой автодороги в горной части Адыгеи. Которая должна закольцевать популярные туристические маршруты между поселком Гузерипль и плато Лагонаки. Общая протяженность новой трассы должна составить 10 км, в этом году, до конца ноября, планируется сдать два километра. Новая дорога сделает более доступными для просмотра памятники природы республик, а также сделает более комфортным путешествие по горной части Адыгеи, снизит напряженность автомобильного движения. Проект финансируется в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Ворота Лаго-Наки» по федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)». Для дальнейшей реализации проекта Адыгея также рассчитывает на федеральную поддержку в рамках участия в федеральной целевой программе.

Кроме того, на встрече обсуждалась работа по развитию спортивной инфраструктуры в республике. В конце мая в Адыгее открыли физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в ауле Тахтамукай, до конца этого года достроят еще два спорткомплекса — в ауле Понежукай и поселке Энем. Все объекты возводятся по ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации». Адыгея направила заявку на выделение средств для строительства еще двух спорткомплексов, уже в следующем году — в Адыгейске и в станице Гиагинской.

Еще одним вопросом встречи стала возможность содействия федерального центра для решения ряда социально значимых задач в сфере культуры. Адыгея планирует войти в государственную программу РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013−2020 годы, чтобы получить софинансирование для капитального ремонта ряда муниципальных учреждений культуры: это, в частности, позволит капитально отремонтировать здание концертного зала «Нальмэс». Здание 1957 года постройки нуждается в реконструкции, при том что этот зал сегодня — основная сценическая площадка Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс».

Ольга Голодец положительно оценила деятельность органов власти республики и отметила значимость обсуждаемых задач. По итогам встречи будут даны определенные поручения федеральным ведомствам для принятия решений.