Лондон, 13 июля, 2018, 21:29 — ИА Регнум. Москва сторона рассчитывает получить от Лондона сведения овеществе, которое было обнаружено в доме одного из пострадавших в Эймсбери. Об этом 13 июня заявил пресс-секретарь посольства России в Великобритании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Здание Службы безопасности (MI5), Лондон, Великобритания

«Хотелось бы получить от британской стороны сведения о том, какого рода вещество было найдено и насколько этот инцидент вписывается в общую ситуацию с таинственными отравлениями, которые происходят недалеко от секретной военной химической лаборатории Портон-Даун», — отметили в посольстве.

Пресс-секретарь подчеркнул, что российская сторона не имеет доступа ни к какой информацию ни по делу Скрипалей, ни о «других подозрительных случаях в Великобритании», поскольку Лондон отказываются от любого сотрудничества.

Он отметил, что британские власти до настоящего времени не раскрывают информацию о ведущихся в Портон-Дауне исследованиях и производстве боевых отравляющих веществ, и с учётом этого последний случай «наводит на мысль о том, что вполне возможно речь может идти о какой-то утечке из этой лаборатории».

Напомним, ранее сегодня в Скотленд-Ярде сообщили, что в доме пострадавшего в результате отравления в Эймсбери британца Чарли Роули была обнаружена ёмкость из-под нервно-паралитического вещества.