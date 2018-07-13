Майкоп, 13 июля, 2018, 21:28 — ИА Регнум. Содействие в решении вопросов развития энергосистемы Адыгеи готов оказать заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Вопросы социально-экономического развития региона и задачи для достижения целевых показателей обсуждались 13 июля в Москве, в ходе встречи вице-премьера с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Адыгея Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак

Мурат Кумпилов рассказал, что Адыгея развивается динамично и имеет большие экономические резервы. Приоритетной задачей у республиканских органов власти является наращивание промышленного потенциала за счет создания новых предприятий, индустриальных парков. В частности. рассказал Кумпилов, в рамках реализации проекта «Индустриальный парк «Теучежский» инвестором освоено 1,8 млрд рублей, резидентами парка создано 354 рабочих места.

Рост темпов экономического развития неуклонно влечет за собой решение вопросов увеличения энергомощностей, реконструкции и развития энергетической инфраструктуры региона. Отдельно глава региона поднял вопрос энергодефицита, актуальный для республики. Для его решения совместно с ПАО «Кубаньэнерго» разработан перечень первоочередных инвестиционных проектов и мероприятий компании на территории республики. Их реализация позволит развивать промышленность, создавать новые рабочие места, а также будет способствовать исполнению нового майского указа президента РФ.

Дмитрий Козак пообещал внимательно рассмотреть все озвученные инициативы региона и оказать содействие в решении вопросов развития энергосистемы Адыгеи. По итогам переговоров будут даны соответствующие поручения ряду федеральных ведомств.