Вашингтон, 13 июля, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Пентагон подтвердил гибель сержанта армии США Кристофера Эндрю Селиза в ходе боя с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 12 июля в восточном Афганистане, 13 июля передает агентство Reuters.

U.S. Army Солдаты США в Афганестане

Ранее на этой неделе внедренным в ряды служб безопасности Афганистана боевиком был убит капрал армии США Джозеф Масиэль. С начала года в Афганистане погибли четверо американских военнослужащих.

Напомним, война с исламистами в Афганистане продолжается с 2001 года. В настоящий момент в стране развернуто около 15 тыс. военных армии США. По некоторым оценкам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор контролируют до 70% территории Афганистана.

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